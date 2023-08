Landsberg

vor 47 Min.

50 Jahre Bund Naturschutz: Es begann mit Kampf gegen einen Chemiekonzern

Am 15. Oktober 1976 demonstrierten über 3000 Menschen auf dem Hauptplatz in Landsberg gegen die Ansiedelung des Pharmaherstellers Eli Lilly.

Plus Höhen und Tiefen begleiten das Engagement der Naturschützer im Kreis Landsberg. Der Widerstand gegen den Pharmariesen Eli Lilly stand am Anfang.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

In der entscheidenden Stadtratssitzung durchschlug ein Stein eine der Butzenscheiben des Historischen Rathauses. Über 3000 Menschen hatten sich am 14. Oktober 1976 auf dem Landsberger Hauptplatz eingefunden, um gegen die Ansiedelung des Pharmariesen Eli Lilly zu demonstrieren. Wer den Stein geworfen hat, ist bis heute nicht bekannt, obwohl es viele Vermutungen gab. Der Stein landete im Sitzungssaal, und die Stadträte beschlossen daraufhin, die Entscheidung zu vertagen. Doch nur wenige Wochen später kam ihnen der amerikanische Konzern zuvor. Eli Lilly verzichtete darauf, in Landsberg eine Produktionsstätte zu errichten.

In Landsberg regte sich von Anfang an heftiger Widerstand gegen die Firma, die im Industriegebiet nördlich der heutigen A96 auf einer Fläche von 50 Hektar mit 1000 Beschäftigten chemisch-pharmazeutische Produkte herstellen wollte. Erst 1990 sollten alle Fabrikstätten stehen. Dann wären 250 Millionen Euro investiert worden. Der Freistaat Bayern unterstützte die Ansiedelung, um dem strukturschwachen Landkreis auf die Beine zu helfen. Der damalige Oberbürgermeister Hanns Hamberger ( CSU) und die Mehrheit des Stadtrats befürworteten den Bau der Produktionsanlagen zwischen Landsberg und Kaufering unter der Bedingung, dass Umweltschutzbestimmungen eingehalten werden. Von den 23 Stadträten sprachen sich von Anfang an lediglich Max Doll, Ludwig Schilling, Herbert Settele und Georg Eschenlohr gegen das Projekt aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen