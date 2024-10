56-jährige Frau wird in Landsberg von Auto erfasst

Ein Autofahrer hat am Samstag in Landsberg eine Frau angefahren. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die 56-Jährige einen Fußgängerüberweg am Parkplatz des InCenter in Landsberg am Lech. Ein 82-jähriger Mann übersah die Frau und erfasste sie mit seinem Fahrzeug.

Die Frau kam anschließend mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. (AZ)