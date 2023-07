60 Jahre landsberger bühne: Das Theater bleibt in der Familie

Plus 60 Jahre Tradition zeigt sich auch in dem neuen Stück der Theatergruppe "Landsberger Sommernachtsphantasie" das derzeit im Stadttheater zu sehen ist. Oft erstreckt sich die Theaterhistorie durch die gesamte Familie.

Vor 30 Jahren wurde der "Sommernachtstraum" über dem freien Himmel am Mutterturm aufgeführt. Genau 30 Jahre später durften sich die Zuschauer im Juli auf eine Landsberger-Adaptation des Sommernachtstraums frei nach Shakespeare freuen. Die Vorstellungen sind gut besucht und das freut den Vorsitzenden des Vereins, Harald Dollinger. Er begann mit 22 Jahren bei der landsberger bühne und ist seit 2020 als Vorstand tätig. Sein Bruder Peter Dollinger arbeitet im Regieteam und schrieb das aktuelle Stück auf Landsberg um. "Während meiner Zeit habe ich historische und anspruchsvolle Stücke, wie 'Im weißen Rößl' oder 'Andorra' miterlebt", erzählt Harald Dollinger.

Doch es war nicht immer leicht. Während Corona musste das Theater zwei Stücke verschieben und zum Teil vor wenigen Zuschauern spielen. "Das Ganze hat uns am Ende nur stärker gemacht", so Harald Dollinger.