67-Jähriger streift Auto beim Ausparken und läuft davon

Ein 67-jähriger Autofahrer aus Landsberg stieß am frühen Samstagabend beim Ausparken gegen ein geparktes Auto. Das beobachtete ein Zeuge. Da sich der 67-Jährige anschließend zu Fuß entfernte, obwohl er auf den Anstoß aufmerksam gemacht wurde, teilte der Zeuge den Unfall der Polizei mit. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, war der Verursacher wieder bei seinem Fahrzeug, schien jedoch laut Polizei deutlich betrunken. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Da der Schaden mit einer Anhängerkupplung verursacht wurde, ist am Verursacherwagen kein Schaden entstanden. Am geparkten Auto wurde die Frontstoßstange beschädigt. (AZ)

