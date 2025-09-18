74-jähriger Radfahrer stürzt in Landsberg

Ein 74-jähriger Radfahrer aus Frankreich war am Mittwoch gegen 10.05 Uhr auf dem Wildparkweg zwischen Landsberg und Pitzling unterwegs. Dort stürzte er laut Polizei alleinbeteiligt und wurde dabei leicht verletzt. (AZ)
Landsberg
