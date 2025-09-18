Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Landsberg: 74-jähriger Radfahrer stürzt in Landsberg

Landsberg

74-jähriger Radfahrer stürzt in Landsberg

Ein älterer Herr aus Frankreich ist mit dem Fahrrad in Landsberg unterwegs. Auf dem Wildparkweg stürzt der 74-Jährige.
    • |
    • |
    • |
    Ein Radfahrer stürzt in Landsberg und wird leicht verletzt.
    Ein Radfahrer stürzt in Landsberg und wird leicht verletzt. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein 74-jähriger Radfahrer aus Frankreich war am Mittwoch gegen 10.05 Uhr auf dem Wildparkweg zwischen Landsberg und Pitzling unterwegs. Dort stürzte er laut Polizei alleinbeteiligt und wurde dabei leicht verletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden