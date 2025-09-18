74-jähriger Radfahrer stürzt in Landsberg

Ein 74-jähriger Radfahrer aus Frankreich war am Mittwoch gegen 10.05 Uhr auf dem Wildparkweg zwischen Landsberg und Pitzling unterwegs. Dort stürzte er laut Polizei alleinbeteiligt und wurde dabei leicht verletzt. (AZ)

