85-jährige Autofahrerin erfasst Radfahrer

Eine 85-jährige Autofahrerin bog am Dienstag gegen 10.10 Uhr von einer Parkfläche auf die Augsburger Straße in Landsberg ein. Dabei erfasste sie laut Polizei einen 41-jährigen Radfahrer, der gerade die Ausfahrt passierte. Dabei verhakte sich das Rad seitlich am Auto und wurde bis zur gegenüberliegenden Straßenseite mitgeschleift. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6300 Euro. (AZ)

