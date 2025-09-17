Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Landsberg: 85-jährige Autofahrerin erfasst Radfahrer

Landsberg

85-jährige Autofahrerin erfasst Radfahrer

Eine Frau fährt in Landsberg mit ihrem Auto von ihrem Grundstück und touchiert dabei einen Radler. Dieser wird leicht verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Fahrradfahrer wird bei einem Unfall in Landsberg leicht verletzt.
    Ein Fahrradfahrer wird bei einem Unfall in Landsberg leicht verletzt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Eine 85-jährige Autofahrerin bog am Dienstag gegen 10.10 Uhr von einer Parkfläche auf die Augsburger Straße in Landsberg ein. Dabei erfasste sie laut Polizei einen 41-jährigen Radfahrer, der gerade die Ausfahrt passierte. Dabei verhakte sich das Rad seitlich am Auto und wurde bis zur gegenüberliegenden Straßenseite mitgeschleift. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6300 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden