A96 bei Landsberg: Betrunkener spaziert auf dem Standstreifen

Bei Landsberg greift die Polizei einen Betrunkenen auf der A96 auf: Das bereitet dem Mann jetzt einigen Ärger.

Einen völlig betrunkenen Mann hat die Polizei am Samstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf dem Standstreifen der A96 bei Landsberg in Fahrtrichtung Buchloe aufgegriffen. Als der 30-jährige Münchner kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Spaziergänger um einen Wiederholungs-Straftäter handelte, der eine lange Liste von Weisungen während der Führungsaufsicht auferlegt bekommen hatte. Dazu gehörte ein Alkoholverbot und das Verbot des Drogenkonsums. Der eindeutig alkoholisierte Mann räumte ein, er habe in der vergangenen Nacht nur vier bis sechs Gramm Marihuana konsumiert. Angaben zur Herkunft der Drogen machte er nicht, meldete die Polizei.

Das zuständige Gericht wird von den Weisungsverstößen in Kenntnis gesetzt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht an die Staatsanwaltschaft erstattet.

Wie der Münchner bei Landsberg auf die Autobahn gelangte, habe nicht nachvollzogen werden können, berichtete die Polizei auf Nachfrage. Der Mann habe dazu keine Angaben machen können. (AZ)

Lesen Sie dazu auch