Abendlicher Schneefall sorgt im Raum Landsberg für etliche Unfälle

Auch im Dienstbereich der Polizeiinspektion Landsberg hat sich infolge des abendlichen Schneefalls am Freitag eine Vielzahl von Verkehrsunfällen ereignet. Das meldete der Polizeibericht am Samstagvormittag. Meist war als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit den winterlichen Straßenverhältnissen festzustellen. Verletzte Personen und größere Sachschäden waren dabei gewöhnlich nicht zu verzeichnen.

Auto prallt gegen einen Baum

Lediglich bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Denklingen und Leeder wurde am Freitag gegen 18 Uhr ein Mann leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam ein 21-jähriger Autofahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 50-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (AZ)