365 Schülerinnen und Schüler freuen sich über ihre Zeugnisse

Bei der Abiturfeier an der staatlichen Fach- und Berufsoberschule Landsberg durfte Schulleiterin Marion Rüller 365 Zeugnisse verleihen. So wurden in drei feierlichen Veranstaltungen 254 Fachabiture an Absolventinnen und Absolventen der 12. Klassen in den Ausbildungsrichtungen Technik, Wirtschaft, Sozialwesen und Gestaltung verliehen. In der vierten Zeugnisfeier durften 112 Absolventinnen und Absolventen der 13. Klassen – ebenfalls in allen vier Ausbildungsrichtungen – ihre Abiturzeugnisse entgegennehmen.

Das alles sind beeindruckende Zahlen, die verdeutlichen, welch großen Stellenwert die Schule in der Bildungslandschaft des Landkreises hat, teilt die Schule in einer Pressemeldung mit. Und trotz der hohen Anzahl an Absolventinnen und Absolventen sei es gelungen, in den individuell gestalteten, festlichen und zugleich fröhlichen Veranstaltungen über den Tag verteilt im persönlichen Rahmen, im Beisein der Eltern die Zeugnisse zu überreichen. Im Anschluss an jede Feier durften die Klassen für Ihr Abschlussfoto posieren und schnell zum informellen Teil übergehen. Denn im Foyer des D-Baus und draußen luden Stehtische und kalte Getränke zum Feiern und Verweilen ein.

Jetzt folgt der Übergang ins Berufsleben

Für viele der Fachabiturientinnen und Fachabiturienten ist dies der Abschluss ihrer schulischen Laufbahn und der Übergang ins Berufsleben. Mit genau diesem Aspekt verband Landrat Thomas Eichinger seine Glückwünsche: „Sie haben einen wichtigen Meilenstein geschafft. Jetzt ist eine ganz spannende Zeit in Ihrem Leben, eine Zeit der Orientierung, die Sie – über eine Ausbildung oder ein Studium – in die berufliche Verwirklichung führt.“ Die vielfältigen beruflichen Perspektiven unterstrich auch Schulleiterin Marion Rüller und bezog sich in ihrer Ansprache unter anderem auf den gewinnbringenden Einblick in das Berufsleben an ihrer Schule. Dies sei ein bereichernder Aspekt der Persönlichkeitsbildung sowie der individuellen Berufs- und Studienorientierung.

Marion Rüller bestärkte die jungen Erwachsenen darin, reflektiert und verantwortlich zu handeln und sich gegen demokratiefeindliche Strömungen und manipulative Gefahren zu stellen: „Informieren Sie sich umfassend, diskutieren Sie kontrovers und setzen Sie sich mutig für demokratische Werte ein. Wir hoffen, dass Ihnen die Zeit an unserer Schule eine gute Basis für Ihren persönlichen Lebensweg bildet.“ Sie ergänzte die Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements: „Gehen Sie auf Ihrem weiteren Weg mit offenen Augen durchs Leben. Verfolgen Sie Ihre eigenen privaten und beruflichen Ziele und richten Sie trotzdem stets den Blick auf das, was um Sie herum geschieht. Seien Sie ein gestaltendes Mitglied unserer Gesellschaft, das sich nicht blind ein- und unterordnet. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Sie weltoffen und tolerant, aber auch wachsam und couragiert ins Arbeitsleben eintreten oder ihr Studium beginnen und ihr persönliches Umfeld so mitgestalten, dass es ein gutes bleibt – oder wird.“

Eindringliche Worte der Elternbeiratsvorsitzenden

„Dieser Tag ist auch für uns Eltern ein besonderer Tag. Eltern sein – das bedeutet, Sie zu lieben. Immer. Wir verstecken diese Liebe zu unseren Kindern manchmal so gut, dass wir gefühlt ewig am Nörgeln sind. An einem Tag wie heute spüren wir aber auch, dass Sie uns entwachsen“, sagte Elternbeiratsvorsitzende Gabriele Uitz. Sie schloss Ihre Rede eindringlich: „Lassen Sie sich bitte nie sagen, dass Sie etwas nicht können oder dass etwas nicht geht. Lassen Sie diese Menschen hinter sich und gehen Sie Ihren Weg, in Ihrem Tempo. Ihre Eltern werden immer für Sie da sein – egal, welcher Weg das ist.“ Durch alle Reden, insbesondere die der SMV und der Klassensprecher, klang eine klare Botschaft hindurch: An so einem Tag darf man stolz auf sich und das Erreichte sein, man darf feiern und loslassen.