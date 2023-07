Landsberg

Abiturfeier am DZG in Landsberg: „Bleibt geschmeidig, wie beim Spielen“

Sie haben ihr Abi mit dem Traumnotenschnitt von 1,0 am DZG in Landsberg geschafft: (von links) Timo Marx und Benedikt Zimmermann.

Plus Das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg verabschiedet seine Abiturienten mit einer unterhaltsamen Feier. Im Zentrum steht das Motto "Abitendo".

Von Romi Löbhard

Wie gestaltet ein Oberstufenkoordinator, der gleichzeitig Musiklehrer ist, seine Ansprache bei der Abiturentlassfeier? Er hält sie – natürlich – musikalisch, beziehungsweise er komponiert und textet – und lässt das Ganze seinen Musikkurs interpretieren. Aber der Reihe nach: Am Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (DZG) war, wie überall in ganz Bayern, Abiturentlassfeier und es darf angemerkt, gar behauptet werden, dass es eine richtig unterhaltsame war.

Der Schmuck in der Turnhalle der Schule richtete sich nach dem diesjährigen Motto „ABI 23 You Win“ beziehungsweise frei nach Nintendo-Switch: „Abitendo – das letzte Level ist geschafft“. Auf einem großen Banner als Bühnendeko war ein gemalter Super Mario unterwegs. Zwei weitere, jedoch quicklebendige Super Marios warteten darauf, dass sie auf den unterschiedlich hohen Kästen an der Rückwand hin und her hüpfen durften.

