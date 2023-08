Abschied aus Landsberg: Richter Michael Eberle zieht Bilanz

Seit 2016 war Michael Eberle Direktor am Amtsgericht in Landsberg. Ein tragischer Fall bleibt ihm besonders in Erinnerung.

Wie zu seinen Verhandlungen erscheint er auch zum Gesprächstermin mit unserer Redaktion pünktlich auf die Minute. Unter dem Arm zwei Wäschekörbe für die letzten Sachen, die es auszuräumen gilt. Es ist der letzte Tag von Amtsgerichtsdirektor Michael Eberle in Landsberg. Er wechselt an die kleine Strafkammer am Landgericht Augsburg, wo er Vizepräsident des Landgerichts wird. Er verhandelt immer noch gerne, gesteht er freimütig, und wer seine Verhandlungen miterlebt hat, glaubt das sofort. Für unsere Redaktion blickt er auf seine Zeit in Landsberg zurück.

In den Verhandlungen kommt Michael Eberle seine reichhaltige Erfahrung natürlich zugute. Schließlich könne er auf eine abwechslungsreiche Karriere zurückblicken, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Begonnen hat er seine Laufbahn als Zivilrichter 1995 in Memmingen, wo er nach einem Jahr Staatsanwalt wurde mit der Verantwortung für den Bereich Jugendschutz- und Jugendstrafsachen. Als Staatsanwalt in Kempten und Augsburg ging es ab 1998 um Betäubungsmittel und organisierte Kriminalität, danach war er Familien- und Jugendrichter am Amtsgericht Kaufbeuren, ab 2004 vier Jahre bei der Augsburger Staatsanwaltschaft Gruppenleiter für den Bereich Betäubungsmittel.

In München bildete er junge Staatsanwälte aus

Als Oberstaatsanwalt in München leitete Eberle ein Jahr die Verkehrsabteilung und bildete junge Staatsanwälte aus. 2009 wurde er stellvertretender Direktor des Weilheimer Amtsgerichts, wo er vorwiegend wieder als Jugendrichter arbeitete. Seit 2016 war er Direktor des Amtsgerichts in Landsberg und dabei auch Strafrichter in zahlreichen Verfahren. Seit August ist der gebürtige Schongauer Vizepräsident des Landgerichts Augsburg.

Michael Eberle leitete seit 2016 das Amtsgericht in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Höhepunkt für Michael Eberle bleibt nach wie vor der Bereitschaftsdienst beim G 7-Gipfel im Jahr 2015 in Elmau. Damals waren rund 100 Bereitschaftsrichter, 25 Staatsanwälte und etwa 25.000 Polizisten im Einsatz. Richter und Staatsanwälte waren vor Ort um schnell gegen Demonstranten vorgehen zu können. Zwar passierte damals nichts, aber die Anspannung sei natürlich sehr groß gewesen, so Eberle im Rückblick.

In Landsberg bildete das Ruethenfest einen wunderbaren Abschluss seiner Tätigkeit. Nach Negativerlebnissen befragt, nennt Eberle die Corona-Pandemie mit all ihren unerfreulichen Nebenerscheinungen sowie den „furchtbaren“ Arbeitsunfall in Denklingen. Er habe ansonsten eine schöne Zeit in dieser „sehr viel bietenden, interessanten Stadt“ gehabt, in der er sehr gerne gearbeitet habe. Aber die Herausforderung in Augsburg musste er natürlich annehmen. Lebensmittelpunkt bleibt immer seine Heimatstadt Schongau.

Lesen Sie dazu auch

Mit dem Fahrrad geht es an den Gardasee

Wer Michael Eberle häufig durch Landsberg radeln sah, durfte daraus nicht folgern, dass er hier auch wohnte. Das Rad hatte er sich eigens für Erledigungen am Arbeitstag bereitgestellt. Überhaupt haben das Fahrrad und der Sport – Eishockey und Fußball – grundsätzlich für ihn eine herausragende Bedeutung. In jedem Jahr fährt er mit einem seiner vier Kinder mit dem Fahrrad an den Gardasee, 480 Kilometer in vier Tagen. „In drei Tagen würde es auch gehen“, sagt er und lächelt.

In diesem Jahr werde es ohnehin leichter. Zum ersten Mal macht er die Strecke per E-Bike und wird so auch Klöster und andere Sehenswürdigkeiten auf der Strecke besichtigen können. Darauf hat er bislang lieber verzichtet, weil diese sich eben häufig auf Hügeln und kleinen Bergen befinden, an denen er schweren Herzens in der Vergangenheit lieber vorbeifuhr. Zunächst mal freut er sich auf die neuen Aufgaben im Augsburger Landgericht, aber dabei will er immer den Kontakt halten zu Landsberg und den ehemaligen Mitarbeitern.