Abschied von den "Botschaftern der Nachhaltigkeit"

An der Technikerschule für Agrarwirtschaft in Landsberg gibt es Zeugnisse. Zwei Absolventen erweisen sich als Unterhaltungskünstler.

An der Technikerschule für Agrarwirtschaft erhielten nach einer zweijährigen Ausbildung 18 junge Menschen ihr Abschlusszeugnis zur Staatlich geprüften Technikerin, oder zum Staatlich geprüften Techniker für Landbau. 15 davon nahmen an der Fachhochschulreife teil und haben diese bestanden. Die ebenfalls zweijährige Laborausbildung zur Agrartechnischen Assistentin und Assistenten der Fachrichtung Pflanzen- und Biotechnologie haben 20 Absolventen bestanden und acht die Ausbildung der Fachrichtung Milchwirtschaft und Lebensmittelanalytik.

Nach einem feierlichen Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche in Landsberg begrüßte Schulleiterin Christa Hörrmann zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft in der Halle 1 der Landmaschinenschule. Den Absolventinnen und Absolventen riet sie, frei nach Mark Zuckerberg, „trauen sie sich ein Risiko einzugehen und ständig neue Wege zu suchen, um ihr Ziel zu erreichen“.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer sagte: „Wir brauchen dringend Fachkräfte, Sie Alle leisten einen wichtigen Beitrag zur Steigerung des Bruttosozialprodukts.“ Als Sachaufwandsträger wolle man in die Zukunft investieren. Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen. „Genießen Sie den Augenblick, seien Sie stolz auf sich“. Die Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln wachse und „Sie sind die Botschafter der Nachhaltigkeit“.

"Was ich damals gelernt habe, brauche ich heute tagtäglich"

Zu den Gratulanten gehörte auch der Vorsitzende des Absolventenverbands Wilhelm Brenner, der vor 30 Jahren in Landsberg seinen Abschluss machte. „Was ich damals gelernt habe, brauche ich heute tagtäglich.“ Die Studierendenvorträge nutzten Bastian Geisbauer und Christoph Priller von der Technikerschule (TS) und Hanna Dose von den agrartechnischen Assistentinnen, Fachrichtung Biologie (ATA-B), über ihre Erfahrungen zu berichten, die sie während ihrer Betriebsbesuche und des Praktikums gewonnen hatten.

Schulleiterin Christa Hörrmann und Bezirkstagspräsident Josef Mederer übergaben mit den Klassleitern Christina Nadler, Dr. Michael Schönfeld und Dr. Martin Wiedemann die Zeugnisse. Den neun Besten überreichte die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler ein Geschenk und für die fünf agrartechnische Assistentinnen mit einem Notenschnitt von 1,00 bis 1,09 gab es von Heidrun Hausen ein Geschenk der Delo-Herold-Stiftung.

Applaus gibt es für die Blasmusikerinnen und Blasmusiker

Beim Rückblick der Absolventen erwiesen sich Johannes Stettner und Johannes Pobitzer (TS) mit lustigen Anekdoten als wahre Unterhaltungskünstler. Svenja Köhl (ATA-B) bedankte sich bei allen Lehrern für ihre Geduld und Medina Hodzic und Lea Weh (ATA-M) zeigten eine witzige Bildershow von ihren Aktivitäten und den Besonderheiten der einzelnen Schüler. Alle Lehrerinnen und Lehrer wurden mit Geschenken bedacht. Einen verdienten Applaus gab es für die Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus den Reihen der Studierenden, die unter der Leitung von Markus Chiemel mit volkstümlichen Polkas und Märschen für das Rahmenprogramm sorgten.