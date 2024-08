Abschlusszeugnis für die neuen Pflegefachkräfte am Klinikum Landsberg

Da waren sich alle Redner einig. Pflegen ist nicht nur ein Job, sondern eine wahre Berufung. Das weiß auch der Leiter der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Landsberg, René Leisten, der zwölf examinierten Pflegefachkräften im Landsberger Rathaussaal ihre Abschlusszeugnisse überreichen konnte.

Katharina Krammer, Lena Wagner und Ines Kleinert schlossen mit der Durchschnittsnote eins vor dem Komma ab und wurden für diese herausragende Leistung mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet. Mit einer 1,08 zählt Krammer sogar zu den zehn besten Absolventinnen in ganz Bayern, teilt das Klinikum in einer Pressemeldung mit. Ein Drittel aller Absolventinnen – darunter der einzige Pflegefachmann und zwei der Staatspreisträgerinnen - bleiben dem Klinikum treu und beginnen dort mit ihrer neuen Aufgabe.

Die Sprecherin des Kurses bedankt sich bei den Familien

„Heute feiern wir nicht nur das Ende einer intensiven Ausbildungszeit, sondern auch den Beginn eines neuen, aufregenden Kapitels in Ihrem beruflichen Leben“, sagte die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler. Die stellvertretende Schul- und Kursleiterin Martina Urban ergänzte in ihrer Rede: „Glaubt an Euch und lebt Eure Träume“. Für Urban war es ihre letzte Kursleitung; sie wird bald in den Ruhestand verabschiedet. Kurssprecherin Magdalena Hallinger dankte stellvertretend für alle Absolventinnen und Absolventen den Familien, die alle großartig unterstützt hätten.

Klinikum-Vorstand Marco Woedl zollte allen Absolventinnen seinen höchsten Respekt. Alle neuen Pflegefachkräfte seien nun bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Pflege von morgen aktiv mitzugestalten. „Glauben Sie an sich selbst und Ihre Fähigkeiten – zehnmal hinfallen und elfmal aufstehen.“ Allen, die es jetzt aus Landsberg fortzieht, bot er an, jederzeit zurückkehren zu dürfen. Alle, die selbst Lust auf den spannenden Beruf bekommen haben, können sich laut Pressemitteilung auch für dieses Jahr noch an der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Landsberg bewerben. (AZ)