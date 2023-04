Landsberg

Abstrakte und fantasievolle Impressionen bei der Ausstellung in Landsberg

Plus Die Künstlerin Charlotte Panowsky zeigt ihre aktuellen Werke im Kunsthaus Grimme. Mit feinem Gespür für Farbkombinationen.

Von Hertha Grabmaier

Die mit feinem Gespür für Farbkombinationen geschaffenen abstrakten Impressionen in Öl, der am Englischen Garten in Landsberg lebenden Künstlerin Charlotte Panowsky, geben den Betrachterinnen und Betrachtern viel Spielraum für fantasievolle eigene Interpretationen. Die 16 groß- und kleinformatigen Kompositionen aus tanzenden Farben, Formen und Kontrasten, die jede für sich ihr eigenes Wesen entfalten, fügen sich harmonisch ein, in die Gegenständlichkeit edler Kostbarkeiten, die das Kunsthaus Grimme, neben besonderen Schmuckunikaten von Annette Feil, zu bieten hat.

Losgelöst von jeder Gegenständlichkeit

Die in Simbach am Inn geborene freischaffende Künstlerin Charlotte Panowsky erwarb 1978 ihr Abschlussdiplom für Grafikdesign an der FHS München, bildete sich fortwährend in freier Malerei weiter, illustrierte Kinder- und Jugendbücher, ist Vorstandsmitglied der Künstlervereinigung Fürstenfeldbruck und Mitglied des BBK Schwaben Nord und Augsburg und hat in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen, die Freiheit der Ausdrucksweise, losgelöst von jeder Gegenständlichkeit, mit der ihr eigenen Sensibilität für Farb- und Formgestaltung, gezeigt. Aus mit breiten Pinselstrichen aufgetragenen, verschiedenen Farbschichten, Übermalungen und Auslassungen, ergeben sich Arrangements dezidierter, ineinander übergehender Elemente. Mit dynamischer Vielschichtigkeit entsteht so ein Bildraum mit wohlkalkulierten Farbkontrasten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

