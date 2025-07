Abteilung Turnen des SV Erpfting feiert 60-jähriges Jubiläum

Bei schönstem Sommerwetter und warmen Temperaturen feierte die Abteilung Turnen des SV Erpfting ihr 60. Jubiläum. Alle Mitglieder der Abteilung, Funktionäre und Übungsleiter waren eingeladen zu einer Radl-Tour von Erpfting nach Landsberg mit anschließender Einkehr im Biergarten.

Icon Vergrößern Winfried Stark (Zweiter Vorstand SVE), Gabi Weiss (Schriftführerin Turnen), Guido Geeven (Erster Vorstand SVE), Monika Heim (Kassiererin Turnen), Katharina Ridder (Erste Abteilungsleitung Turnen), Julia Machlitt (Zweite Abteilungsleitung Turnen). Foto: Gabi Weiss Icon Schließen Schließen Winfried Stark (Zweiter Vorstand SVE), Gabi Weiss (Schriftführerin Turnen), Guido Geeven (Erster Vorstand SVE), Monika Heim (Kassiererin Turnen), Katharina Ridder (Erste Abteilungsleitung Turnen), Julia Machlitt (Zweite Abteilungsleitung Turnen). Foto: Gabi Weiss

Am 26. März 1965 wurde die Gründung der Abteilung Turnen des SV Erpfting von 26 Gründungsmitgliedern beschlossen. Einige von ihnen sind bis heute im Verein aktiv. Was mit einer Frauenturnriege begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem breit gefächerten Sportprogramm. Neben zahlreichen Kursen für Frauen und Kinder, welche sich immer wieder an den neuesten sportlichen Trends orientieren, gibt es seit September letzten Jahres auch einen Fit&Aktiv-Kurs speziell für Männer. Das komplette Angebot aller Sportkurse ist zu finden auf www.sv-erpfting.de. Durch langjährige Treue und viel ehrenamtliches Engagement der Mitglieder, Funktionäre und Übungsleiter ist die Abteilung Turnen mittlerweile auf knapp 550 Mitglieder angewachsen und stellt somit die größte Abteilung des Vereins. Im Biergarten des „Il Lago di Garda“ in Landsberg war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Die Abteilungsleitung Turnen und der Vorstand des SV Erpfting begrüßten alle Gäste recht herzlich und gemeinsam wurde bis spät in den Abend gemütlich gefeiert.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!