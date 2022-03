Landsberg

vor 33 Min.

Acht Frauen liefern sich einen beeindruckenden Kampf

Plus Stadttheater. Die Gruppe „theaterlust“ zeigt „Acht Frauen“. Auch mit viel Musik und sehr provokanten Texten.

Von Hertha Grabmaier

„Mit Moral hat es noch niemand zu was gebracht“, konstatierte Louise, ein kokettes Dienstmädchen mit unmoralischer Nähe zum Hausherrn, hochklassig verkörpert von Dagny Dewath. Das Verwirrspiel „Acht Frauen“, in dem der französische Autor Robert Thomas die Gesellschaftsmoral der 50er Jahre feinsinnig reflektierte, inszenierte Thomas Luft mit dem Ensemble „theaterlust“ als spannungsgeladenes Schauspiel in atemberaubender Bühnenpräsenz. Die grandiose Musik mit den hinreißenden musicalartigen Songs komponierte Franz Wittenbrink. Anne X. Weber und Susanne Lütje schrieben die zu jeder Protagonistin passenden, emotionalen Texte.

