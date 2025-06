ADAC Landsberg wieder in Berlin vertreten

Erneut waren ADAC-Experten aus dem ADAC-Technikzentrum in Landsberg am Lech gefragte Ansprechpartner in der Bundeshauptstadt Berlin: dieses Mal bei der Hauptversammlung des ADAC e. V., dem Organ der über 22 Millionen Mitglieder. Dabei wurde Christian Reinicke, der erst vor wenigen Wochen das ADAC-Testzentrum Mobilität in Penzing besucht hatte, erneut zum Präsidenten des größten europäischen Mobilitätsclubs gewählt – und Karsten Schulze wiederum zum Technikpräsident.

Die Arbeit im Verbraucherschutz machten die Landsberger ADAC-Vertreter Stefan Grabmaier und Christoph Pauly sichtbar: „Wir haben die Ergebnisse zweier aktueller Verbraucherschutz-Tests aus dem ADAC-Technikzentrum in Landsberg am Lech vorgestellt – nämlich Klapp- und Falträder sowie Heckträger für den Fahrrad-Transport.“ Laut Dino Silvestro, Leiter der Landsberger ADAC-Abteilung Fahrzeug- und Produkttest, ließen sich der Vorstand und das Präsidium des ADAC die Tests ausführlich erklären und stellten auch Fragen zu sonstigen Testprojekten in Landsberg am Lech und Penzing.

Icon Vergrößern Einen eigenen Stand hatten die Experten vom ADAC Technik Zentrum in Landsberg am Lech bei der ADAC-Hauptversammlung in Berlin. Foto: ADAC/Klaus Mellenthin Icon Schließen Schließen Einen eigenen Stand hatten die Experten vom ADAC Technik Zentrum in Landsberg am Lech bei der ADAC-Hauptversammlung in Berlin. Foto: ADAC/Klaus Mellenthin

Die Rückmeldungen zum Landsberger Stand auf der Hauptversammlung seien durchweg positiv gewesen, die wichtige Arbeit rund um den Verbraucherschutz habe bei den Delegierten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ADAC-Testzentrum Mobilität setzt sich für sichere, komfortable und bezahlbare Mobilität für alle ein – heute und in Zukunft.

