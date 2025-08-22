ADFC-Radtour mit Lech-Floßfahrt

Die Radtour des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit einer Floßfahrt auf dem Lech-Stausee stieß auf reges Interesse. 26 Radfahrerinnen und Radfahrer nahmen an der 68 Kilometer langen Tagestour unter der Tourleitung von Richard Tiedtke und Karl Machunze teil. Der Hinweg führte durch das Fuchstal und den Denklinger Forst zur Anlegestelle nach Schongau.

Die Rundtour startete bei schönstem Wetter in Erpfting und führte die Gruppe durch malerische Dörfer wie Unterdießen, Oberdießen, Fuchstal und Denklingen. Auf dem Weg nach Dienhausen legte die Gruppe eine kurze Pause an der historischen St. Stephan-Kirche aus dem 12. Jahrhundert ein. Besonders erholsam bei den hochsommerlichen Temperaturen war die anschließende Strecke durch den schattigen Denklinger Forst nach Altenstadt.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause in Schongau war das Highlight die etwa 1,5-stündige Floßfahrt auf dem Lech. Vom Bootssteg am Lido aus genossen die Teilnehmer die einmalige Aussicht vom Wasser aus. „Die Kombination aus sportlicher Aktivität und dem entspannten Erlebnis auf dem Wasser war für alle ein tolles Erlebnis der Radtour“, so ADFC-Tourleiter Richard Tiedtke. Der Rückweg erfolgte entlang der historischen Via Claudia über Hohenfurch und Epfach. Eine Kaffeepause mit Panoramablick auf den Lech rundete die Tour ab, bevor es über Seestall und Dornstetten zurück nach Landsberg zum Ausgangspunkt ging.

