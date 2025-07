ADHS-Impulsvortrag für pädagogische Fachkräfte

Am 18. März 2025 fand in der Lechsporthalle in Landsberg am Lech ein AD(H)S-Impulsvortrag für pädagogische Fachkräfte im Bereich Kindertagesstätten statt. Die Veranstaltung wurde vom Kinderhaus Windradl Greifenberg, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Psychisch belastete Familien“, organisiert und bot fundierte Fachinformationen sowie praxisnahe Einblicke in den Umgang mit AD(H)S im pädagogischen Alltag.

