Adipositas und Fastenzeit: Eine Landsberger Selbsthilfegruppe erzählt

Plus Von Fasching bis Ostern 40 Tage Verzicht. Wie eine Landsberger Adipositas-Selbsthilfegruppe die Fastenzeit erlebt.

Mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung ist übergewichtig. Mehr als 30 Prozent ist adipös. Das Klinikum Landsberg hat das Thema im Besonderen angenommen und das Adipositas Zentrum Oberbayern ins Leben gerufen. Hier hat sich auch eine Selbsthilfegruppe etabliert, in der Gleichgesinnte ihre Erfahrungen und Probleme austauschen. Wie wird die aktuelle Fastenzeit erlebt?