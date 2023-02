Landsberg

07:00 Uhr

Landsberger ärgern sich über Abholzaktion am Hungerbach

Eine Fällaktion auf Privatgrund am Hungerbach in Landsberg sorgt für großes Aufsehen.

Plus Kahlschlag am Hungerbach in Landsberg. Warum wurden Bäume und Feldgehölze im großen Stil abgeholzt? Wir haben mit dem Eigentümer gesprochen.

Von Thomas Wunder

Die Wortwahl ist drastisch: Rabiat sei das Vorgehen, ein regelrechter Kahlschlag und ein erschreckender Anblick. Die Worte wählten Oberbürgermeisterin und Stadträte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Landsberger Stadtrats. Und die Rede war von einer Abholzaktion auf einem privaten Grundstück am Hungerbach. Unsere Redaktion hat mit dem Grundstückseigentümer gesprochen.

