Landsberger im Südwesten klagen über Verkehr wegen Baustelle

Die Schongauer Straße im Süden von Landsberg ist derzeit Baustelle. Über den Verkehr, der sich alternativ durch die Wohngebiete wie am Wiesenring schlängelt, ärgern sich Anwohnerinnen und Anwohner.

Plus Die Schongauer Straße ist eine wichtige Verkehrsachse in Landsberg – und seit dem Frühjahr eine Baustelle. In der Nachbarschaft ärgert man sich seitdem über den Durchgangsverkehr. Warum sich das bald ändern soll.

Von Vanessa Polednia

Die Landsbergerin Martina Funk wohnt in den Oberen Wiesen, und das sieht sie gerade als Problem. Denn kommenden Frühling rollen die ersten Bagger im neuen Quartier „Am Wiesengrund“. Damit der Baustart gelingt, haben im März dieses Jahres notwendige Arbeiten zum Ausbau der Schongauer Straße und zur Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur seitens der Stadtwerke und der Stadt Landsberg begonnen. Dabei ist die Schongauer Straße als ehemalige B17 die wichtigste innerstädtische Nord-Süd-Achse. Für Anwohnerin Funk und ihre Nachbarn ist das Verkehrsaufkommen nicht mehr tragbar. Was kritisiert wird und wie die Baumaßnahme vorangeht.

