Mit dem Ordnungsamt in Landsberg unterwegs: Wenn Hecken und Büsche zum Problem werden

Hecken, Sträucher und Bäume wachsen im Laufe eines Jahres mitunter stark. Deshalb sollten sie an Geh- und Radwegen sowie Straßen frühzeitig zurückgeschnitten werden. Denn seitlich wuchernde Hecken und überhängende Zweige und Äste können für Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge nicht nur zum Ärgernis werden, sondern sie im schlimmsten Fall auch gefährden. Wie weit zurückgeschnitten werden muss, ist im bayerischen Straßen- und Wegegesetz geregelt. Fernab der Amtsstube sind es aber städtische Mitarbeiter wie Günther Hartner, die mit den Bürgerinnen und Bürgern nach Lösungen suchen. Unsere Redaktion hat ihn bei einer Tour durch die Stadt begleitet.

Unweit des Schongauer Dreiecks halten wir in einer kleinen Straße, in der die Hecke vor Kurzem geschnitten wurde. Dennoch ragen Zweige und Äste immer noch über die Grundstücksgrenze hinaus. Der davor liegende Gehweg kann nur schwer genutzt werden. Er ist zudem mit Moos, Efeu und Gestrüpp überwachsen, das ungeniert gedeihen konnte, weil Hecken, Büsche und Bäume darüber wucherten. Wie Günther Hartner vom Ordnungsamt sagt, wird er versuchen, mit dem Eigentümer zu sprechen, dass ein weiterer Schnitt notwendig ist.

Die betroffenen Eigentümer werden von der Landsberger Stadtverwaltung informiert

In der Regel sind es städtische Mitarbeiter vom Bauhof, aber auch Nachbarn und die Fahrer von Müllfahrzeugen, die dem Ordnungsamt jene Stellen melden, an denen Hecken, Äste oder Zweige in Straßen, Gehwege, Parkplätze hineinragen oder Verkehrszeichen und Straßenlaternen verdecken. Bei seinen Rundfahrten durch die Stadt, Günther Hartner ist meist mit einem kleinen Fahrrad unterwegs, entdecke er aber auch die eine oder andere Stelle selbst. Die betroffenen Eigentümer werden von der Stadt angeschrieben und darum gebeten, die Pflanzen bis auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden.

Hier wurde zwar zurückgeschnitten, dennoch kann Günther Hartner vom Ordnungsamt den Gehweg nicht uneingeschränkt nutzen. Foto: Christian Rudnik

„Das Schreiben ist gleichzeitig auch eine Anhörung“, sagt Wolfgang Langer vom Ordnungsamt. Darin werde den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich mit der Verwaltung auszutauschen. Gleichzeitig werde aber auch darauf hingewiesen, dass eine Verwarnung droht, im schlimmsten Fall eine kostenpflichtige Beseitigung durch den städtischen Bauhof. Solche Fälle sind selten, sagt Wolfgang Langer. Allerdings, im vergangenen Jahr sei es in der Erpftinger Straße so weit gekommen, nachdem sich dort auch ein Unfall ereignet hatte. Heuer habe man bereits 38 Grundstückseigentümer angeschrieben, 2024 seien es 85 und im Jahr zuvor 39 Fälle gewesen.

„Wir betrachten immer den Einzelfall“

Wie Günther Hartner sagt, gibt es auch Fälle, bei denen es unverhältnismäßig wäre, ganz genau auf die Gesetzesvorgaben zu beharren. „Wir betrachten immer den Einzelfall.“ Etwa in einer Spielstraße, in der Fahrzeuge und Fußgänger sich sowieso begegnen. Anders ist der Fall in der Schwaighofsiedlung. Bei unserer Tour ist dort viel Verkehr. Der Gehweg kann an einer Stelle weder links noch rechts genutzt werden. Auf der einen Seite ragt ein Flieder mit kräftigen Ästen aus einem unbewohnten Grundstück, auf der anderen Seite ist es eine Hecke, die über die Hälfte des Gehwegs einnimmt. Fußgänger müssen dort auf die Straße ausweichen, was vor allem für Kinder und Senioren gefährlich werden kann.

In der Mitte eines Parkplatzes in der Landsberger Schwaighofsiedlung ist diese Markierung angebracht. Die Hecke nimmt fast die Hälfte der Fläche ein. Foto: Christian Rudnik

Ein paar Straßen weiter wird deutlich, dass nicht zurückgeschnittene Hecken auch Auswirkungen auf den Parkraum haben. Eigentlich sind dort sechs Parkplätze ausgewiesen. Doch das weiße P-Zeichen ist fast bis zur Hälfte von einer Thuja-Hecke überwachsen. Wer dort parkt, steht so weit auf der Straße, dass ein anderes Auto, geschweige denn ein Lastwagen, nicht vorbeikommt.

Thuja-Hecken bereiten den Grundstücksbesitzern die größten Probleme

Thuja-Hecken bereiten die größten Probleme, weiß Günther Hartner. Ab einer bestimmten Größe, macht sie ein Rückschnitt in der Regel unansehnlich, zudem ist der Sichtschutz dahin. Das ist an einigen Stellen im Stadtgebiet zu sehen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts raten deswegen, Büsche und Hecken regelmäßig zurückzuschneiden, in besonders heiklen Fällen holen sie sich auch den Rat von Mario Düchs, der in der Verwaltung für das Stadtgrün zuständig ist.

Müssen Hecken zurückgeschnitten werden, sind sie mitunter nicht mehr schön anzusehen. Foto: Christian Rudnik

Der Rückschnitt ist nicht nur in die Breite notwendig, sondern auch in der Höhe. An Straßen muss eine lichte Höhe von mindestens 4,20 Metern eingehalten werden, damit unter anderem Müllabfuhr und Kehrmaschine passieren können, ohne Kratzer im Lack oder beschädigte Außenspiegel zu riskieren. Über Gehwegen ist eine lichte Höhe von mindestens 2,20 Metern vorgeschrieben. Das sei auch im Winter wichtig, wenn Schnee Zweige und Äste nach unten drückt, sagt Wolfgang Langer.