Landsberg

vor 48 Min.

Afghanische Künstler wollen nach schlimmen Erlebnissen neu starten

Plus Die Künstler Faieqa Sultani und ihr Mann Ali Reza Haidary müssen flüchten, als die Taliban die Macht ergreifen. Nun wollen sie in Landsberg Fuß fassen.

Von Dominik Stenzel

Seit der Machtübernahme der Taliban droht vielen Aktivistinnen und Aktivisten in Afghanistan der Tod. Die Künstlerin Faieqa Sultani und der Filmemacher Ali Reza Haidary, die in den vergangenen Jahren auf Missstände in ihrer Heimat aufmerksam gemacht und sich unter anderem für die Rechte von Frauen eingesetzt haben, konnten auch dank der Unterstützung des Journalisten Niklas Schenck entkommen. Jetzt will sich das verheiratete Paar in Landsberg ein neues Leben aufbauen. Im LT sprechen sie über ihre dramatische Flucht und ihre Pläne für die Zukunft.

