Landsberg

vor 16 Min.

Afghanisches Künstlerpaar zeigt seine erste Ausstellung im Rochlhaus

Plus Faieqa Sultani und ihr Mann Ali Reza Haidary flüchten vor den Taliban nach Landsberg. In einer Ausstellung machen sie auf Missstände in ihrer Heimat aufmerksam.

Von Dominik Stenzel

Die Künstlerin Faieqa Sultani und ihr Ehemann, Filmemacher Ali Reza Haidary, aus Afghanistan haben vor Ort jahrelang auf Missstände in ihrer Heimat aufmerksam gemacht und sich insbesondere für die Rechte von Frauen eingesetzt. Nach der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Jahr gelang ihnen die Flucht, die sie schließlich nach Landsberg führte (LT berichtete). Vor fünf Monaten wurde ihr Sohn Kian geboren und am Wochenende folgt ein weiterer Meilenstein: Im Rochlhaus in Thaining ist erstmals eine Ausstellung von ihnen im Landkreis zu sehen.

