Akkordeonorchester Kaufering begleitet Gottesdienst

Das Heinz-Jürgens-Akkordeonorchester der VHS Kaufering hat auf Einladung von Pfarrer Siegfried Martin einen Sonntagsgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Landsberg in der Christuskirche musikalisch umrahmt. Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher konnten so instrumental unterstützt die Kirchenlieder singen und durften am Ende dem Schlusslied "Palladio" lauschen. Der Applaus zeigte, dass Akkordeonmusik nicht nur in einem Konzertsaal, sondern auch in einer Kirche seinen Platz finden kann.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.