Aktionstag gegen Glücksspielsucht in Landsberg

Gerade online geraten immer mehr Menschen in eine Abhängigkeit. Jetzt soll auf die Gefahren hingewiesen werden.

Am Mittwoch, 27. September, findet der bundesweite Aktionstag gegen Glücksspielsucht statt. Die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) macht an diesem Tag mit zahlreichen Aktionen in ganz Bayern auf das Thema Glücksspielsucht aufmerksam. Auch in Landsberg soll laut einer Pressemeldung auf die Probleme aufmerksam gemacht werden.

Mit der Aktion „Maß halten!“, das sind drei große bedruckte Bodenplanen, die als Blickfang dienen und die fast alle der teilnehmenden Stellen verwenden, wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LSG mit Jugendlichen und Erwachsenen ins Gespräch über Glücksspiele und die damit verbundenen Gefahren kommen. In Landsberg wird die Aktion von der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Caritas durchgeführt. Von 10 bis 14 Uhr werden Mitarbeiterinnen in der Ludwigstraße am Georg-Hellmair-Platz stehen und sich für Fragen und Gespräche zur Verfügung stellen.

Passantinnen und Passanten sollen sich in Landsberg aktiv beteiligen

Konrad Landgraf, Geschäftsführer der LSG und Suchtexperte: „Die Passantinnen und Passanten haben am Aktionstag die Gelegenheit, durch das Aufkleben von Punkten auf den Bodenplanen zu verschiedenen Fragen Stellung zu beziehen, die mit dem Thema Glücksspiel zu tun haben. So können sie ihren Standpunkt in Bezug zu anderen einordnen.“ Durch die Unterteilung in zwei Altersgruppen (unter 27 Jahre/über 27 Jahre) lässt sich laut Landgraf ein Eindruck gewinnen, inwiefern sich die Positionierung von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sowie von Erwachsenen in Bezug auf die Fragen unterscheiden.

Landgraf weist darauf hin, dass gerade Online-Glücksspiele ein besonders hohes Suchtrisiko bergen, vor allem auch für Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Regel risikofreudiger und praktisch permanent online sind. Landgraf: „Online-Glücksspiele sind immer und überall verfügbar und locken mit hohen Gewinnen und einem leichten Zugang zum Spiel. Die vermeintliche Aussicht auf das schnelle Geld reizt natürlich.“ Doch leider sieht die Realität anders aus: Auf lange Sicht verlieren die Spielenden mehr Geld, als sie gewinnen. „Das ist das Geschäftsmodell der Glücksspielanbieter. Durch die Anonymität im Netz und die virtuellen Geldeinsätze können sich Verluste schnell unkontrolliert erhöhen und in eine Schuldenfalle führen“, sagt Konrad Landgraf.

Der LSG-Geschäftsführer vermisst auch nicht jene Kinder und Jugendliche, die mit Glücksspiel selbst nichts am Hut haben, aber einen Elternteil haben, der zu viel Geld verspielt. Immerhin sind davon über 500.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland betroffen, die Dunkelziffer dürfte wie so oft deutlich höher liegen. „Natürlich sind wir auch für diese Kinder und Jugendlichen da und bieten verschiedene Hilfeangebote für sie an“, sagt Landgraf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch