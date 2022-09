Landsberg

vor 20 Min.

Alessandro Quarta tritt in Hofstetten auf: Der Zauberer an der Geige

Plus Alessandro Quarta kennen viele Musikliebhaber aus dem Landkreis Landsberg. Bei der Gärtnerei Scherdi in Hofstetten sorgt er für einzigartige Konzertatmosphäre.

Von Alexandra Lutzenberger

Ja, viele kulturinteressierte Landsbergerinnen und Landsberg erinnern sich gerne an den Auftritt von Alessandro Quarta in der Gärtnerei Scherdi in Hofstetten, und auch dieses Mal gab es wieder zum Abschied Standing Ovations für den Künstler und Geiger und seinen Pianisten Giuseppe Magagnino. Das heißt, eigentlich bebt die neue Halle, in der künftig Hackschnitzel für die Gärtnerei lagern sollen, so feiern die Zuschauerinnen und Zuschauer die beiden Künstler. Und das ist auch berechtigt, denn sowohl Quarta als auch Magagnino sind unglaubliche Musiker, die nur für ihre Kunst leben, und ergänzen sich dabei perfekt. Quarta, extrovertiert wie immer, aber auch nachdenklicher, Magagnino als perfekter Begleiter im Hintergrund, der aber große Soloqualitäten hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

