Alexander Kessler kehrt als Amtsgerichts-Direktor nach Landsberg zurück

Nach gut drei Jahren verlässt Alexander Kessler das Amtsgericht Neu-Ulm. Warum er sich für eine Rückkehr entschieden hat.

Die Einladung zum Ausstand war an die etwa 100 Kolleginnen und Kollegen bereits Ende Oktober erfolgt. Doch zu diesem Zeitpunkt konnte und wollte Alexander Kessler seinen Abschied als Direktor des Neu-Ulmer Amtsgerichts zumindest offiziell noch nicht verkünden. Denn die entsprechende Urkunde vom Justizministerium war noch nicht vorgelegen. Die ist zwischenzeitlich eingetroffen: Kessler verlässt nach dreieinhalb Jahren Neu-Ulm und kehrt nach Landsberg zurück. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Kessler, der im Landkreis Augsburg wohnt, pendelte täglich mit dem Zug zur Arbeit. Zwei Stunden benötigte er für eine einfache Strecke von Tür zu Tür, also vier Stunden jeden Tag. Vorausgesetzt, die Züge fuhren pünktlich. Viel Zeit, die auf der Strecke blieb für den 56-jährigen Vater von vier inzwischen volljährigen Kindern. Was er mit den jetzt gewonnenen Stunden am Tag anfangen will, wisse er noch nicht. „Etwas wird sich schon finden.“

Alexander Kessler war bereits einige Jahre in Landsberg tätig

Ab Freitag, 1. Dezember, startet Alexander Kessler bereits an seiner neuen Wirkungsstätte, dem Amtsgericht in Landsberg. Kessler, der in Landsberg zuvor auch als langjähriger Pressesprecher des Gerichts tätig war, wird nun Direktor und Vorsitzender des Schöffengerichts. Ab Juli 2008 war Alexander Kessler ständiger Vertreter des Direktors am Amtsgericht Landsberg, wo er im Bereich des Strafrechts als Jugendrichter sowie als Vorsitzender des Schöffengerichts und des Jugendschöffengerichts tätig war.

Der Eingang des Amtsgerichts in der Lechstraße in Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Symbolbild)

Alexander Kessler hat in Augsburg Jura studiert und ist dort im Juni 1995 als Staatsanwalt in den Justizdienst eingetreten. Nach einer dreijährigen Tätigkeit als Ermittlungsrichter und Familienrichter am Amtsgericht Landsberg kehrte er im Mai 2003 als Staatsanwalt als Gruppenleiter zur Staatsanwaltschaft Augsburg zurück, wo er in der Folgezeit unter anderem für Korruptionsdelikte, politische Straftaten und Tötungsdelikte zuständig war. Im Juli 2008 wechselte Alexander Kessler wieder nach Landsberg.

Die Stadt am Lech hat es ihm angetan, sagte er unserer Redaktion bei seinem Abschied Ende Juni 2020. „Hier ist es wunderschön. Da kann man sich schon wohlfühlen“, sagte der 56-Jährige damals. „Ich werde im Rahmen meiner neuen Tätigkeit auf viele bekannte Gesichter in einem gewohnten Umfeld treffen und freue mich sehr auf die bevorstehende neue berufliche Herausforderung“, teilt er jetzt in einer kurzen Erklärung mit. Er selbst bezeichnet sich als Strafrichter „mit Leib und Seele“.

Beim Ausstand in Neu-Ulm bekam der 56-Jährige von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Gutschein für die Bregenzer Festspiele überreicht. „Sehr, sehr gut gefallen“ hat dem bekennenden Fan des Fußball-Rekordmeisters Bayern München noch ein weiteres Geschenk: Eine Wachtmeisterin schnitzte ihm eine Allianz-Arena. Die Nachbildung aus Holz, die angeleuchtet werden kann und ungefähr in Waschbeckengröße ist, steht bereits zu Hause in seinem Arbeitszimmer.