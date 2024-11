„Alice – Das Musical“: Viermal ausverkauft in Landsberg

Vier Aufführungen, viermal ausverkauft und das in einer Halle, die pro Veranstaltung für bis zu knapp 550 Besucherinnen und Besucher bequeme Plätze bereithält: Mehr als 2000 Musikbegeisterte haben folglich in der Aula der Mittelschule Landsberg „Alice – Das Musical“ gesehen, das die Kauferinger Kinder- und Jugendchöre „Doremi“ gemeinsam mit Leiterin Silvia Elvers erarbeitet, einstudiert und aufgeführt haben.

Die Qualität des Kauferinger Chorprojekts ist längst bekannt und auch beim musikalischen Nachwuchs beliebt, was die hohen Mitgliederzahlen von weit über 100 beweisen. Beim aktuellen Projekt waren 75 Mitwirkende im Einsatz. „Alice – Das Musical“ war nach etlichen Aufführungen, deren Botschaft in ernsten, nachdenklichen Inhalten verpackt war, eher leichte Kost. Wobei – es mussten schon stets alle Sinne auf Empfang geschaltet sein, um der recht verrückten Geschichte stets folgen zu können.

In Landsberg ist eine verrückte und märchenhafte Adaption von „Alice im Wunderland“ zu sehen

„Alice“ - ja, da ist etwas von der weltweit bekannten „Alice im Wunderland“. Die Autoren James Leisy und Carl Eberhard haben, das wird im Verlauf der Aufführung deutlich, eine ebenso verrückte wie märchenhafte Adaption geschaffen. Noch weitaus beeindruckender aber ist deren Umsetzung und das nicht nur auf und vor der Bühne. Schon im Eingangsbereich begegnen einem Blumen und Blüten auf zwei Beinen. Im Saal wird es zunehmend bunter. Auffallend sind die wandelnden Grundfarben. Figuren vor allem in knallrot, grasgrün oder schwarz-weiß gestreift sind unterwegs. „Tausende Ehrenamtsstunden stecken darin“, betonte Silvia Elvers vor Konzertbeginn. Und natürlich auch viel Geld, weshalb sie allen Unterstützern immens dankbar sei. Regie und Bühnenbild hatte Andreas Walch, Schulleiter am Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien übernommen. Ein kleines, äußerst feines Orchester mit bekannten Persönlichkeiten der Landsberger Musikszene unterstützte die singenden Akteure. Profis waren auch für Maske und Kostüme verantwortlich. Selbst professionellen Schauspielunterricht genossen die Hauptfiguren.

All das hatte sich mehr als gelohnt. Das Publikum erlebte ein Musical, das die vielen kleinen und großen Mitwirkenden als märchenhafte, wunderbare und zusätzlich mit kleinen, versteckten Botschaften versehene Geschichte aufführte. Zunächst gab es eine große Parade aller Mitwirkenden, verkleidet als bunte Blumen, Tiere oder auch frei erfundene Gestalten. Ein erster Höhepunkt war der perfekt geschminkte, dickbäuchige weiße Hase im Zuschauerraum, dem die neugierige Alice folgte. Herrlich zappelig, nervös hin und her rennend, so beklagte er ununterbrochen seine Verspätung – eine schauspielerische Höchstleistung.

Alice wiederum symbolisierte als einzige aller Mitwirkenden Normalität in einem blauen, schwarz gepunkteten Sommerkleidchen. Sie erlebte in der Folge eine Art Nummernrevue, während der sie sich mehr als einmal wundern und auch etliches fürs Leben lernen durfte. „Nimm alles entspannt“, meint beispielsweise eine sehr ruhige Raupe, „dann ist alles einfach.“ Oder die Zwillinge, die sich nie so ganz einig sind: „Das ist in Ordnung, wenn alle beim Streiten höflich bleiben.“ Immer neue Charaktere in immer verrückteren oder auch schrägeren Kostümen sorgen für immer vergnügteres Publikum. Fischlakai und Froschlakai glänzen mit perfekten Manieren, die stets grinsende Honigkuchenkatze verliert sich in Andeutungen. Die Herzogin fährt ein Ferkel im Kinderwagen spazieren und die Herzkönigin will ununterbrochen, dass sie umgebende Personal einen Kopf kürzer machen. Der Fünf-Uhr-Tee wird zelebriert, wenn es gerade passt, eine Gerichtsverhandlung wird dank vernünftiger Zeugen zur Farce.

Wie aber soll Alice die ihr gestellte Aufgabe, den Himmel anzumalen, lösen? Dank der Unterstützung durch die kreative Suppenschildkröte gelingt es. Die Herzkönigin schließlich lernt, dass nicht blinder Hass, sondern Liebe die Welt am Drehen hält. Ein schöner, ein wunderbarer Tagtraum des Mädchens Alice: Kann er im „richtigen“ Leben wahr werden? Die Hoffnung zumindest kann das begeisterte, beglückte Publikum mit nach Hause nehmen.