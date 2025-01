Alkoholisierter Autofahrer kracht in Container einer Baustelle

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Landsberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-Jähriger aus dem Landkreis gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto im Vorderanger unterwegs. Nach Zeugenaussagen fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in die Straße ein. Anschließend krachte er gegen Container einer dortigen Baustelle und kam dann nach wenigen Metern in der Fußgängerzone – neben einem Streifenwagen der Polizei – zum Stehen.

Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden am Fahrzeug und an den Containern in Höhe von rund 15.000 Euro, so die Polizei. Die Polizeibeamten, die zufällig vor Ort waren, nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei stellten sie bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch und anschließend auch einen Atemalkoholwert von knapp über 1,6 Promille fest. Zudem gab der Mann an, Drogen konsumiert zu haben.

Der 30-Jährige zeigte sich laut Polizei während der gesamten Aufnahme des Unfalls verbal aggressiv. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit einem Verfahren aufgrund gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen. (AZ)