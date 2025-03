Alkoholisierter Autofahrer verursacht in Landsberg zwei Unfälle

Gleich zwei Verkehrsunfälle hat am Freitagabend ein 65-jähriger Autofahrer in Landsberg verursacht. Wie die Polizei berichtet, musste zunächst eine Streife zu einem Unfall in der Augsburger Straße ausrücken. Ein 65-jähriger Landsberger war dort mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 65-Jährige alkoholisiert war. Weiter wurde bekannt, dass der Mann in der Rotdornstraße kurz zuvor gegen einen geparkten Pkw gefahren war und er sich dort von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Beim Unfallfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wird gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. (AZ)