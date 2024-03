Alkoholisierter Mann gerät auf Straße und wird von Auto erfasst

Ein 44-Jähriger wird in der Augsburger Straße in Landsberg von einem Fahrzeug erfasst und verletzt.

Am Sonntagabend liefen zwei Fußgänger auf dem Gehweg der Augsburger Straße auf Höhe eines Drogeriemarktes in Richtung Kaufering. Alkoholbedingt taumelte einer der beiden Männer, ein 44-jähriger Landsberger, auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem vorbeifahrenden Auto gestreift und auf die Motorhaube und die Frontscheibe geschleudert, informiert die Polizei Landsberg. Er erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)