Alkoholverbot am Lech: Stadtrat trifft Entscheidung

Das westliche Lechufer war vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie Treffpunkt vieler junger Leute in Landsberg.

Plus Nach Straftaten, Müll und Lärm bei Partys fordert die Polizei ein Alkoholverbot für Bereiche am Lech in Landsberg. Wie der Stadtrat auf den Hilferuf reagiert.

Von Thomas Wunder

Während der Corona-Pandemie haben sich Jugendliche und junge Erwachsene zu nächtlichen Feiern am Lechufer in Landsberg getroffen. Immer wieder kam es dabei zu Straftaten und Beschwerden wegen Ruhestörung und Vermüllung. Die Polizei fordert deswegen ein Alkoholverbot für bestimmte Bereiche. Über den Erlass einer entsprechenden Verordnung wurde jetzt in Stadtrat kontrovers diskutiert und am Ende eine Entscheidung getroffen.

