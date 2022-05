Alles auf Anfang beim Theaterverein landsberger bühne

Plus Der Theaterverein landsberger bühne probt nach der Corona-Zwangspause wieder für Vorstellungen im Stadttheater. Die Pandemie hinterlässt auch beim Ensemble Spuren. Wie der Neustart gelingen soll.

Es geht es wieder los mit den Proben. Regisseurin Diedke Moser spürt bereits ein leichtes Kribbeln. Die landsberger bühne plant nach der Corona-Zwangspause aktuell ihr Comeback. „Wir sind bereit, alle sind extrem motiviert“, erzählt Moser, die Zweite Vorsitzende. Die vergangenen Monate seien nicht leicht für das Ensemble gewesen – auch weil unklar war, ob und wann gespielt werden kann.