Alpenverein Landsberg begrüßt sein 9000. Mitglied

Ein besonderer Meilenstein für die DAV-Sektion Landsberg: Mit Ruth Richter konnte kürzlich das 9000. Mitglied offiziell begrüßt werden. Die Sektion verzeichnet seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum – allein im vergangenen Jahr wuchs der Verein um rund 500 Mitglieder.

Ruth Richter ist dem Deutschen Alpenverein schon lange verbunden, bislang jedoch in einer benachbarten Sektion. Da sie demnächst nach Landsberg zieht, entschied sie sich für einen Wechsel. Zur Begrüßung überreichten der 1. Vorsitzende des DAV Landsberg, Jörg Riedle, und Brigitte Rathmann-Jeschke, Leiterin der Geschäftsstelle, einen Blumenstrauß sowie einen Gutschein für einen Kurs oder eine geführte Bergtour nach Wahl.

Der Alpenverein Landsberg bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten – von Wanderungen und Mountainbikefahrten über Klettertrainings bis zu Skikursen. Fast 150 Trainerinnen und Trainer sind beim mit Abstand größten Verein im Landkreis Landsberg aktiv. Mit der Landsberger Hütte betreibt der DAV Landsberg zudem eine der beliebtesten Alpenvereinshütten in den Allgäuer Alpen.

