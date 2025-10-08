Als „Norwegen“ für die Hauptrunde qualifiziert

Die Mini-WM 2025 macht es möglich. Vom 26. November bis 14. Dezember 2025 findet die IHF Women's Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und den Niederlanden statt. Im Vorfeld des Turniers und zum Teil parallel sollen die Stars, von morgen, die Mädchen und Jungs der D-Jugenden im Fokus stehen. Bei den Mini-WM-Turnieren wird der offizielle Spielplan der Frauen-WM nachgespielt und so in allen Bundesländern Mini-Weltmeister*innen gekürt. Jede Mannschaft vertritt hierbei eine der Nationen, die an der Weltmeisterschaft der Frauen teilnimmt. Die weibliche D der Landsberger TSV-Handballer hatte einen Startplatz ergattert. Sie spielt als „Norwegen“. Der männliche Spielpartner kommt vom SV Pullach.

In der Vorrunde trafen sie in Kempten auf Kasachstan (SG Kempten-Kottern), Südkorea (TSV Schwabmünchen) und Angola (TSV Ottobeuren). Nach dem Einlauf der jeweiligen Ländermannschaften wurden sie mit Fahnen und Nationalhymnen vorgestellt. Da kam gleich WM-Atmosphäre auf. Von drei Spielen gewannen sie eines und haben sich damit für die nächste Runde qualifiziert. Die Freude war riesig. Die Gastgeber von der SG Kempten-Kottern hatten auch einen tollen Event organisiert. Und die Trainer Daniel Bauer und Tobias Müller waren auch zufrieden. Und besonders die Mädchen, die dieses Mal krankheitsbedingt daheim bleiben mussten, freuen sich riesig bei der nächsten Runde dabei zu sein.

