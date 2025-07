Alte Backtradition neu belebt

Eine wiederbelebte Tradition wurde zur Spendenaktion: Die Stadtwerke Landsberg KU übergaben 500 Euro an das Familienzentrum „Familienoase Landsberg am Lech“ – eine wertvolle Unterstützung. Vier Mitarbeiter und ehemalige Kollegen der Stadtwerke backten im Februar 2025 über 200 „Auszogne“ – ein Brauch, der bis 2012 zum „Lumpigen Donnerstag“ gepflegt wurde. Der Verkauf brachte 230 Euro an Spenden der Belegschaft ein. Die Stadtwerke rundeten auf 500 Euro auf und übergaben die Summe kürzlich an die Familienoase.

Die Spende kam zur rechten Zeit: Die Kaffeemaschine im Café-Bereich der Familienoase - ein zentraler Treffpunkt für junge Familien - war defekt. Dank der Spende konnte eine neue angeschafft werden. „Für uns war sofort klar: Da helfen wir gerne“, so Karsten Kautzner von den Stadtwerken bei der Spendenübergabe. Gemeinsam mit Sabine Mendler lobte er das Engagement der Einrichtung. 20 Jahre Familienoase – über 10.000 Besucher im Jahr 2024: Seit über 20 Jahren ist die Familienoase eine wichtige Anlaufstelle für Eltern, Kinder, Großeltern und Schwangere. Vor zehn Jahren bezog sie ihre heutigen Räume. Der Betrieb wird fast ausschließlich durch Spenden und Raumvermietungen finanziert. Täglich engagieren sich fünf Ehrenamtliche. Mitglied werden kann jeder – im Fokus steht die Unterstützung junger Familien. Die Stadtwerke danken allen Beteiligten für ihren Einsatz. Die Aktion zeigt, wie Tradition und soziale Verantwortung sinnvoll verbunden werden können.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!