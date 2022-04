Alter Friedhof in Landsberg: Grabeinfassungen "versehentlich" entfernt

Plus Auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Landsberg werden die Einfassungen mehrerer denkmalgeschützter Gräber entfernt. Bürger und der Stadtheimatpfleger sind verärgert.

Auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Landsberg sind bei mehreren denkmalgeschützten Gräbern die Einfassungen entfernt worden. Die Stadt spricht gegenüber unserer Redaktion von einem Versehen. Nachdem er mehrere Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern erhalten hatte, machte sich auch Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus vor Ort ein Bild. Sein Fazit: Eine solche „Abräumung und Entsorgung denkmalgeschützter Substanz“ dürfe nicht passieren. Die Witwe des ehemaligen Stadtheimatpflegers Anton Lichtenstern zeigt sich verärgert.