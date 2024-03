Vermeintliche Touristen täuschen in Landsberg gutgläubige Passanten

"Ein Gilchinger Ehepaar, hat mir damals auch auf dem Campingplatz in Quardamar, (Bei Torrevieja) dann 200,00 DM geliehen, die ich nach Rückkehr vom Urlaub, natürlich sofort zurück überwiesen habe."



Dass war ja nach eigener Aussage dann ganz schön blöd von dem Ehepaar. Konnte es doch nicht wissen, ob es sein Geld zurückbekommen würde.



Mit den üblichen Betrugsmaschen vor denen in der Zeitung gewarnt wird (bei denen man auch eher vorsichtig sein sollte, ob man nicht doch mal auf so etwas hereinfällt) hat der Fall aus dem Artikel ja nichts zu tun.



Jemand behauptet in einer misslichen Lage/Notsituation zu sein und man muss - überrumpelt und ggf. ohne Möglichkeit zu verifizieren, ob die Angaben stimmen oder nicht - entscheiden, ob man aushilft oder nicht.



Ob es gleich 800 Euro hätten sein müssen, darüber kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein - kommt halt drauf an, für was behauptet wurde, das Geld zu brauchen.



Ich denke, lieber einmal "blöd" gewesen als in einem echten Notfall nicht geholfen zu haben.



Im Übrigen würde ich allerdings auf alle Straftaten, die auf einer vorgegebenen Notsituation fußen, nochmal eine Zusatzstrafe draufpacken. So wie Raub härter bestraft wird als ein Diebstahl.



Es untergräbt einfach die Bereitschaft zu helfen, wenn man von solchen Vorgängen liest.



Vor vielen Jahren haben Autofahrer ( nicht nur einer) das Opfer eines brutalen Überfalles, das im bitterkalten Winter nachts nackt an einer Landstraße stand, einfach stehen lassen, weil sie die Situation für eine Falle hielten. Kann man verstehen, wenn man will. Wer wird denn so blöd sein... Damals gab es noch keine Handys, mit denen man sofort hätte die Polizei verständigen können. Der Mann überlebte das nicht.

