Im Pfannenstielhaus gab es die ersten Pommes in Landsberg

Das Pfannenstielhaus liegt an einer viel befahrenen Stelle in Landsberg. Dort, am Eingang zum Hexenviertel, zweigt die Neue Bergstraße in die Schlossergasse ab. Gelegen am Fuß der Alten Bergstraße, gegenüber dem Schmalzturm, blickt es auf eine lange Geschichte zurück. Sacktrager wohnten darin, Salzstadelknechte, Metzger, Zinngießer und Händler. Über zwei Jahrhunderte (18. bis 19. Jahrhundert) war es Hucklerei und bekam wegen der benachbarten Stadtwaage den Hausnamen „Waghuckler“. Heute ist es unter dem Namen „Pfannenstielhaus“ bekannt.

