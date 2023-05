Am Englischen Garten auf Auto herumgetrampelt

Unbekannte verursachen eine Delle auf der Motorhaube. Ein Fußabdruck auf der Frontscheibe.

In Freitagnacht hatte eine 54-jährige Landsbergerin ihren Pkw am Englischen Garten geparkt. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte stieg auf ihren Pkw, vermutlich barfuß, und verursachte eine Delle mittig in der Motorhaube. Ein Fußabdruck konnte auf der Frontscheibe festgestellt werden. Sachschaden ca. 2000 Euro. Der Pkw stand an der Mauer im Bereich der Hausnummer 14. Die Polizei Landsberg bittet Zeugen, sich unter Telefon 08191/9320 zu melden, um den Täter ermitteln zu können. (AZ)