Landsberg

12:06 Uhr

Am Holzmarkt in Landsberg wird ein geparktes Auto angefahren

In Landsberg ist am Donnerstag ein geparktes Auto angefahren worden.

Am Donnerstag wird ein abgestelltes Fahrzeug in der Landsberger Innenstadt an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

