Am Landsberger Bahnhof braucht es unbedingt eine öffentliche Toilette

Plus Der Bahnhof in Landsberg ist stark frequentiert. Deshalb ist es wichtig, dass es dort eine öffentliche WC-Anlage gibt. Etwas erstaunlich sind die hohen Kosten.

Der Bahnhof in Landsberg wird jeden Tag von zahlreichen Schülerinnen und Schülern, Pendlern, Passantinnen und Touristen frequentiert. Dass es gerade dort keine öffentliche Toilette gibt, ist ein Zustand, den es dringend zu beheben gilt. Dementsprechend ist es an der Zeit, dass die Stadt konkrete Pläne für den Bau einer WC-Anlage vorlegt und diese den Stadträtinnen und Stadträten im Bauausschuss präsentiert. Für Verwunderung dürften allerdings die hohen Kosten sorgen.

In der Verkehrspolitik wird das Ziel verfolgt, dass möglichst viele Menschen für den Weg in die Arbeit, für Erledigungen und in ihrer Freizeit den Bus oder die Bahn nutzen. Doch dazu braucht es nicht nur ein möglichst attraktives ÖPNV-Netz – auch ansonsten müssen die Rahmenbedingungen passen.

