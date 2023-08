Am Landsberger Hellmairplatz steigt bald wieder die Oide Wiesn

Das Programm für die fünfte Oide Wiesn auf dem Landsberger Hellmairplatz steht. Schon tags zuvor wird in dem Festzelt gefeiert.

Am Sonntag, 10. September, heißt es wieder „O'zapft is“ bei der Oiden Wiesn mit Landwirtschaftsfest. Dieses Jahr findet das Brauchtumsfest bereits zum fünften Mal statt, veranstaltet von der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) und den Landfrauen. Was rund um den Hellmairplatz in der Innenstadt alles geboten ist.

Los geht es wieder mit einem Dankgottesdienst ab 10 Uhr in der Landsberger Stadtpfarrkriche. Im großen Festzelt am Hellmairplatz folgt um 11.15 Uhr der Bieranstich und auch ansonsten sind laut einer Pressemitteilung viele Highlights geboten. Es gibt Ochs am Spieß und historische sowie moderne Landmaschinen zu bestaunen, außerdem sind Direktvermarkter aus der Region vertreten. Beim jährlichen Bürgermeisterwettmelken haben die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker die Chance, sich bis zu 300 Liter Bier für das nächste Dorffest zu „ermelken“.

Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken

Umrahmt wird der Tag laut der Mitteilung der VR-Bank von traditionellen Trachtengruppen, Goaßlschnalzern und Blaskapellen, die für Unterhaltung sorgen. Und auch die kleinen Gäste sollen nicht zu kurz kommen: Neben einer Hüpfburg und Kinderschminken warten auf sie noch weitere Attraktionen.

In diesem Jahr wird in dem eigens für die Veranstaltung aufgebautem Festzelt am Hellmairplatz bereits am Samstag, 9. September, gefeiert. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Stadtjugendkapelle steht ab 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück auf dem Programm. Ab 11.30 Uhr spielt die Landsberger Stadtkapelle und um 14 Uhr folgt ein Festkonzert der Stadtjugendkapelle. Abends gibt es dann noch ab 18.30 Uhr das Wiesn Warm-up mit der Partyband "Get That" (Einlass ab 18 Uhr). Weitere Informationen im Internet unter www.vr-ll.de/oidewiesn und www.jugendkapelle.de. (AZ)

