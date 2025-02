Am Lumpigen Donnerstag regiert in Landsberg die gute Laune

Der Höhepunkt des Lumpigen Donnerstags in Landsberg ist bekanntlich der große Gaudiwurm durch die Altstadt. Über 50 Gruppen trotzen dem kalten Regenwetter und sorgen auf dem Hauptplatz für närrische Stimmung. Auch dieses Mal werden die Wagen und Fußgruppen von einer Jury bewertet. Unsere Redaktion darf diesmal mitentscheiden.

Rund zwei Stunden zieht der Gaudiwurm am Lumpigen Donnerstag durch Landsberg

Doch dafür müssen die Gruppen erst einmal an der Bühne am Hauptplatz vorbei. Dort wartet die Jury auf sie. Friedrich Heimerer ist als Richter verkleidet – „vom Amtsgericht Landsberg“, sagt der Seniorchef der Pflegeschulen Heimerer mit einem Augenzwinkern. Mit ihm sind auch wieder Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Landrat Thomas Eichinger in der Jury vertreten. Baumgartl ist diesmal von Kopf bis Fuß als Schneewittchen verkleidet. Noch aufwendiger ist das Kostüm des Landrats, das viel Lob vom Publikum erntet: Er hat sich als Game-of-Thrones-Charakter Nachtkönig samt Silikon-Nase und Hörnern auf der falschen Glatze verkleidet. Zweieinhalb Stunden habe die Verwandlung gedauert.

Doch zurück zu den eigentlichen Hauptfiguren am Lumpigen. Den Anfang machen die Fußgruppen. Die Sambagruppe Outra Vez, trommelt sich tapfer durch den Regen. Ihren ersten Gaudiwurm-Auftritt hat die Minigarde der Licaria, die ihre Kostüme mit durchsichtigen Regenponchos schützt und, wenn es nur um den Niedlichkeitsfaktor ginge, bereits gewonnen hätte. Atemberaubend sind einmal wieder die selbstgeschneiderten Kleider der Neudießener Faschingsgruppe, die passend zum Motto „Das Wetter spielt verrückt“ Sonnenschein, Stürme und Schnee darstellen. Bezaubernd sind die kleinen Angler und Fische der Grundschule am Spitalplatz: Bei ihnen hängen Süßigkeiten statt Forellen am Anglerhaken. Die Oberbürgermeisterin freut sich über die rege Beteiligung der Schulen: „Das fördern wir auch.“ Zum ersten Mal ist die Grundschule Katharinenvorstadt mit dem Thema „Bei uns blüht jeder auf“ dabei. Einige Jahre älter, aber nicht weniger energiegeladen sind die LuDoHasen, die als Inselbad Nixen am mobilen Kiosk „Limo für 50 Pfennig“ verkaufen – „ja wo gibt es denn noch solche Preise“, scherzt Moderator Christian Schamper von der Schongauer Faschingsgesellschaft.

Der Fuchstaler Faschingshaufen fährt mit „Mopsgeschwindigkeit“

Etliche Dezibel lauter sind naturgemäß die Faschingswagen, die als nächstes folgen. Hier bestechen (fast) alle mit lauter Musik sowie tanzwackelhüpfenden Jungspunden und Junggeblieben. Die Themen sind bekannt: Gleich zweimal wird Monopoly gespielt, mehrfach spukt es auf einem Schiff oder Piraten zücken ihre Säbel und unzählige Willy Wonkas grinsen von detailreichen Schokoladenfabriken in die Menge. Und falls das Bier am Getränkestand ausgeht: Kein Problem, eine ganze Rockerkneipe hat der Faschingshaufa Mörgen aus dem Unterallgäu mitgebracht. Rasant und allesamt in roten Ferrari-Overalls gekleidet, sind die Partygäste der Landjugend Burching unterwegs: Ein Formel-1-Wagen ziert ihren Anhänger. Wie viel PS hat eigentlich ein Raumschiff? Das weiß wohl auch die Landjugend Weil nicht, doch ihr Motto „Star Wars“ überzeugt mit Hydraulik-Raumschiff und einer Seifenkiste-Rakete, die vorfährt. Das Raumschiff Surprise des Fuchstaler Faschingshaufen fährt hingegen mit „Mopsgeschwindigkeit“. Generell überzeugen die Wagen mit viel Hydraulik und Spielereien: Die Teddybären-Wippe der Walleshauser „Kindergartenkinder“ wippt dank der schunkelnden Passagiere von allein, beim Kirchturm der Schongauer Truppe hilft die Technik nach.

Icon Galerie 164 Bilder Tausende Besucher feiern eine große Faschingsparty. Wir haben die schönsten Bilder von Umzug, Kostümen und Party.

Nach zwei Stunden Jubeln, Winken und Narrenrufen zählt die Jury die Punkte zusammen, während die Party rund um die Altstadt erst so richtig losgeht. Nur wenige Punkte trennen die meisten Gruppen, und die Entscheidung ist denkbar knapp. Jeweils drei Plätze für Fußgruppen und Wagen gilt es zu vergeben. Den ersten Platz bei den Fußgruppen machen die LuDuHasen mit ihren Inselnixen und dem Motto „Wir machen wieder Wellen“. Die Jury überzeugte das lokale Thema und die kreative Umsetzung. Nach dem Sieg im vergangenen Jahr müssen sich die Grundschüler am Spitalplatz diesmal mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Und die Premiere der Licaria-Minigarde endet mit dem dritten Platz.

Bei den Wagen können die Faschingsfreunde Weisingen die meisten Punkte sammeln. Das liegt nicht nur am detailverliebten Fahrzeug, sondern auch am einstudierten „Thriller“-Tanz, den die Geisterpiraten zum Besten gaben. Die Umsetzung des „Star Wars“-überzeugte die Jury ebenso und garantiert der Landjugend den zweiten Platz. Dass das Publikum bei der Iglinger Monopoly-Edition mit würfeln durfte, gab ebenfalls Pluspunkte und den dritten Platz. Ihr Motto: Geld regiert die Welt, „doch am Lumpigen regiert die gute Laune“.