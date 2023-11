Landsberg

Am Orange Day stehen die Frauenrechte im Mittelpunkt

Vortrag und Diskussion zum Orange Day in Landsberg: (von links) Stadträtin Margit Däubler, Dozentin Inge Bell und Anemone Rapp vom Inner Wheel Club Ammersee.

Plus Der Inner Wheel Club Ammersee und der Initiativkreis Frauenhaus Landsberg laden zu einem Infoabend. Dozentin Inge Bell stößt eine spannende Diskussion an.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Am Vorabend des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, dem „Orange Day“, bauten die Mitglieder verschiedener Organisationen vor dem Klostereck in Landsberg ihre Infotische auf. Viel Resonanz der hastig Vorbeieilenden kam leider nicht. Allerdings war der Vortrag der Journalistin und Autorin Inge Bell im Anschluss im Rosarium gut besucht. Wer dabei war, erlebte eine spannende Diskussion.

Anemone Rapp von Inner Wheel, sowie Stadträtin Margit Däubler ( SPD) und Frauenärztin Liane Bissinger von der Initiative Frauenhaus verteilten Plätzchen. Diese und Infomaterial gab es auch von den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner Annette Belon (SOS-Beratungsstelle) und Stadträtin Heidi Reiser (Caritas-Beratungsstelle für psychische Gesundheit). Für Via – Wege aus der Gewalt war Sarah Merkle vor Ort, von Second Stage Angelika Sawatzki, von der FT Jahn Otto Fischer und die Stadt repräsentierte Claudia Reichenbächer von der Pressestelle. All diese Personen und Institutionen stehen Hilfesuchenden weiterhin zur Verfügung.

