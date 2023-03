Landsberg

18:41 Uhr

Am Penzinger Feld wird Pionierarbeit in der elektrischen Luftfahrt geleistet

Calin Gologan entwickelt mit seiner Firma in Landsberg elektrisch betriebene Ultraleichtflugzeuge. Die "Elektra Trainer" hat nun in Deutschland die Zulassung erhalten.

Plus Elektra Solar entwickelt in Landsberg elektrische Ultraleichtflugzeuge. Gründer Calin Gologan blickt auf einige Erfolge in der jungen Firmengeschichte zurück.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Ein Landsberger Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Luftfahrt ein Stück weit zu revolutionieren: Calin Gologan erhielt kürzlich mit seiner Firma Elektra Solar, die am Penzinger Feld angesiedelt ist, die Zulassung für sein zweisitziges Elektroflugzeug namens "Elektra Trainer". Weil der emissionsfreie Flieger keinen Lärm verursacht, könnte insbesondere so mancher Flugverein profitieren. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt Gologan auf weitere Erfolge in der noch jungen Firmengeschichte zurück.

