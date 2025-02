Am Weltfrauentag gibt es in Landsberg ein Festival der Möglichkeiten

Die Stadt Landsberg lädt anlässlich des Weltfrauentags am Samstag, 8. März, zum „Festival der Möglichkeiten – Gemeinsam feiern, stärken und gestalten“ in Kooperation mit Partnern wie der Gleichstellungsstelle des Landkreises, der landsberger bühne, der Kleidertauschbörse, der Fotografin Conny Kurz und vielen weiteren mehr ein. Das Festival findet vom 6. bis 21. März statt und bietet laut Pressemeldung ein vielseitiges Programm, um Frauen zu feiern, ihre Errungenschaften zu würdigen und wichtige gesellschaftliche Themen in den Fokus zu rücken.

„Gemeinsam feiern, stärken und gestalten“ – dieses Motto betont auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Das Festival der Möglichkeiten zeige eindrucksvoll, wie engagierte Organisationen und Einzelpersonen in Landsberg dazu beitragen, Vielfalt, Solidarität und Gemeinschaft zu fördern. Jede Veranstaltung stehe für Kreativität und Engagement. Das Programm umfasst insgesamt 15 einzelne Veranstaltungen, unter anderem:

„Monologe zum Weltfrauentag“: Texte zum Weltfrauentag, inszeniert von Claudia Dlugosch und Diedke Moser, mit musikalischer Umrahmung und anschließendem gettogether (Freitag, 7. März, 20 Uhr, Stadttheater Foyer).

„Aktionstag am Weltfrauentag“: Vielfältige Angebote, Informationsstände und Mitmachaktionen (Samstag, 8. März, 13 bis 16 Uhr, Landratsamt Landsberg).

Ausstellung „Heldinnen“: Fotografien von Conny Kurz von inspirierenden Frauen aus der Region (8. März, 17 Uhr Ausstellungseröffnung, Foyer im Historischen Rathaus – die Ausstellung kann bis 30. März besucht werden).

Workshop „Wut tut gut“ der vhs Landsberg (Sonntag, 9. März,10 bis 12.30 Uhr, vhs Landsberg).

Stadtführung „Von Beginen, Ursulinen und anderen kraftvollen Frauen – Landsberg aus weiblicher Perspektive“: Ein Rundgang zu bedeutenden Frauenpersönlichkeiten in Landsberg (Sonntag, 9. März, 14 Uhr).

Filmvorführung „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ (Sonntag, 9. März, 19 Uhr, Stadttheater)

Vortrag „Auf Kosten der Mütter – wie Frauen ihre finanzielle Selbstbestimmung stärken“: Tipps zur finanziellen Selbstbestimmung von Frauen – in Kooperaiton der vhs und der Gleichstellungsstelle des Landkreises (Donnerstag, 13. März, 18.30 bis 19.30 Uhr, Landratsamt).

Kleidertauschbörse: Tauschen statt kaufen – ein nachhaltiges Event für Frauen (Sonntag, 16. März 11 bis 14 Uhr, Lechsporthalle).

Selbstverteidigungskurs WenDo: Techniken zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für junge Frauen ab 13 Jahren (Freitag, 21. März, 14 bis 20 Uhr, Jugendtreff Juze).

Zusätzlich laden verschiedene Workshops, ein Konzert, eine Theateraufführung, und Diskussionsrunden ein, sich inspirieren zu lassen, Kontakte zu knüpfen und neue Perspektiven zu gewinnen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Das komplette Programm ist auf der Website der Stadt (www.landsberg.de) aufgeführt. Darüber hinaus liegt der Programmflyer in vielen öffentlichen Einrichtungen sowie bei allen beteiligten Organisationen und Vereinen aus. (AZ)