Landsberg

06:00 Uhr

Amely Bippus aus Landsberg beeindruckt als einfühlsame Sängerin

Beim großen Chorkonzert in der Kirche Zu den Heiligen Engeln in Landsberg sang Amely Bippus ihr Lied „Frieden heißt für mich“.

Plus Die junge Frau erhält heuer den Kulturförderpreis des Landkreises. Schon früh machte sich ihr Talent bemerkbar.

Von Romi Löbhard

Amely Bippus hat in den vergangenen Jahren immer wieder als einfühlsame Sängerin beeindruckt. So rückte die Landsbergerin in den Fokus des Kulturausschusses innerhalb des Kreistags. Und weil mittlerweile bekannt ist, dass auch in Zukunft Musik im Zentrum der 18-Jährigen steht, wurde sie von dem Gremium für einen von vier Kulturförderpreisen 2023 ausgewählt, die am Freitag im Landsberger Stadttheater überreicht werden.

„Frieden heißt für mich“ sang Amely Bippus mit eindringlicher und doch beeindruckend warmweicher Stimme bei einem großen Chorkonzert in der Landsberger Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln. Wohl niemand verschwendete an dem Abend Anfang Juli auch nur einen Gedanken daran, dass zu den schon länger lodernden militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine noch ein zweiter Kriegsschauplatz im Nahen Osten dazukommen würde. Das von der Sängerin selbst getextete und vertonte Lied ist eine Hymne für mehr Verständnis untereinander, mehr Zusammenhalt, weniger Hass. Die Botschaft wurde vom Publikum mit viel Beifall bedacht.

